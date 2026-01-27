Sábado – Pense por si

José Juan Millás: "A velhice parece-se muito à adolescência - com menos tempestades"

Luísa Oliveira 23:00

O escritor espanhol não gosta de assinar os seus livros e revela como esta trilogia, a meias com o paleontólogo Juan Luis Arsuaga, lhe mudou a alimentação

Lamentamos, mas temos de informar que chegaram ao fim os deliciosos diálogos entre o escritor Juan José Millás e o paleontólogo Juan Luís Arsuaga, ambos espanhóis, com a publicação de A Consciência Contada por um Sapiens a um Neandertal, o último livro da trilogia que antes discutiu a vida e a morte. Trata-se de mais uma obra indefinida, a meio caminho entre o registo diarístico e o ensaio. Apesar de o assunto ser muito sério - o cérebro e a mente -, lê-se de uma penada, com um sorriso nos lábios, culpa do humor mordaz do escritor, de 79 anos, que aqui entrevistamos.

Tópicos Dias de vida Vida Nova Vida Casamento Juan Luis Arsuaga Michael Jackson (radialista) Juan José Millás
