Sindicato de estivadores prolonga greve até 2019

SEAL anuncia em manifestação em Lisboa o arrastamento de uma greve às horas extra que dura desde meados de Agosto. Portos da capital e de Setúbal são os mais afectados.

O SEAL – Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística anunciou o prolongamento até ao início de 2019 de uma greve às horas suplementares que dura desde 13 de Agosto. A greve em o seu foco num conflito nos portos de Leixões e do Caniçal, mas acaba por ter o efeito mais pesado onde o SEAL tem maior representação: Lisboa e Setúbal.

"Aprovada a extensão da greve ao trabalho suplementar até 1 de Janeiro de 2019", lê-se na página do SEAL no Facebook. O post foi colocado durante a manifestação que o sindicato liderado por António Mariano está a fazer em Lisboa, que envolve uma caminhada do Cais do Sodré até à Assembleia da República. A greve estava marcada até 8 de Outubro.

O SEAL argumenta que a greve se deve à discriminação dos seus sócios no porto de Leixões, o maior porto do país e onde o sindicato procurar expandir a sua força. António Mariano, em conversa com a SÁBADO, acusa os operadores em Leixões e o sindicato local de discriminarem o acesso dos associados do SEAL às horas suplementares e de colocarem os associados mais experientes a fazerem tarefas menores durante os turnos. "O que o capital faz é impedir esse crescimento [do SEAL] perseguindo esses trabalhadores aqui", afirma Mariano.

Uma auditoria feita pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), pedida pela ministra do Mar, não terá encontrado, segundo a própria Ana Paula Vitorino, as irregularidades apontadas pelo SEAL.

Já o Sindicato de Leixões, o único com quem os operadores negoceiam, não poupa nas críticas ao SEAL. "Não há qualquer discriminação de trabalhadores em Leixões, o que o nosso Sindicato nunca toleraria", afirma o presidente Aristides Peixoto à SÁBADO. "O que há é uma acusação caluniosa do Seal que pretende ver os seus trabalhadores privilegiados relativamente aos restantes, para dar a imagem de sucesso negocial que não consegue atingir", acrescenta.

O pano de fundo para a greve é uma batalha do SEAL – o sindicato mais combativo e, segundo os seus críticos, mais agressivo – para se tornar num verdadeiro sindicato nacional. O SEAL tem cerca de 530 associados, presentes em quase todos os portos, mas a sua força radica historicamente em Lisboa (e desde há cerca de uma década em Setúbal).

O porto de Lisboa, onde na última década foram dados mais de uma centena de pré-avisos de greve, é o mais afectado pela paralisação às horas extra. Grandes operadores como a Maersk já suspenderam as actividades e há navios a serem desviados para outros portos, como Leixões. Em Setúbal, como a SÁBADO já noticiou, a Volkswagen Autoeuropa já está a estudar desviar a exportação do seu novo modelo T-Roc para portos em Espanha.