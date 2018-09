O antigo presidente da TAP Fernando Pinto foi constituído arguido no âmbito da investigação à compra da VEM – Varig Engenharia e Manutenção, negociada entre 2005 e 2007, e que levou a transportadora a "afundar" 500 milhões de euros no Brasil.

Segundo o Público, a investigação a cargo do Departamento Central de Investigação e Acção Penal – e que partiu de uma denúncia anónima feita em 2010 – constituiu arguidos outros cinco gestores da empresa na altura: Luís Ribeiro Vaz, Fernando Alves Sobral, Michael Conolly, Luiz da Gama Mór e um outro responsável, que faleceu entretanto. Os suspeitos estão acusados de gestão danosa.



Numa resposta escrita ao mesmo jornal, Fernando Pinto revelou que foi constituído arguido "há cerca de ano e meio". "Tive possibilidade de dar todas as explicações que me foram solicitadas pela investigação e creio que os factos em causa foram esclarecidos", disse o empresário, assegurando que o negócio da VEM "foi um processo transparente e realizado de boa-fé". Fernando Pinto disse ainda aguardar "serenamente pelo desfecho do inquérito, com total confiança de que será tomada a justa decisão".



Em Abril de 2006, a TAP e a Parpública foram alvo de buscas já relacionadas com os negócios no Brasil, realizadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Apesar das suspeitas iniciais, os investigadores não encontraram indícios de crimes de corrupção ou de branqueamento de capitais. De acordo com o Público, não se sabe se será deduzida acusação ou se o processo será arquivado, sendo que não fora revelada a constituição de arguidos.



Recentemente, o novo presidente da TAP, Antonoaldo Neves, revelou que decidiu fechar a TAP Manutenção Brasil – novo nome da VEM - em Porto Alegre e que despediu mil pessoas em consequência desse acto de gestão. Ao Expresso, na mesma entrevista, o gestor revelou que foram gastos entre 500 a 600 milhões de euros com a VEM. A empresa tem agora três linhas de operação no Rio de Janeiro.