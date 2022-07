Tatiana Pinto: 'As minhas colegas queixam-se: 'Ai, és agressiva'. Mas eu treino como jogo'

"Isso é uma produção de moda?", brinca um dos treinadores, ao que outro pergunta: "Agora andas a vender malas?". os dois técnicos passam por Tatiana Pinto, sentada num sofá ao fundo do corredor que leva à Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde as 23 jogadoras da seleção feminina de futebol estão a estagiar e a preparar a participação no Europeu de futebol feminino, que vai decorrer em Inglaterra de 6 a 31 de julho (Portugal estreia-se dia 9, frente à Suíça, e depois enfrenta a Holanda (dia 13) e a Suécia (dia 17), na fase de grupos da prova.



Durante 14 minutos, Tatiana Pinto falou à SÁBADO, após mais um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, sobre a sua carreira e as expectativas que tem para o Europeu. A jogar na equipa espanhola do Levante, está sempre com as malas prontas para viajar e deslocar-se a Portugal para visitar a família, que vive em Oliveira do Bairro (distrito de Aveiro).