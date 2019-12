Campanha de Natal da Malo Clinic

A Malo Clinic já realizou mais de 1.000 casos clínicos pro bono.

No mês de dezembro, vai oferecer vouchers para consulta de 1ª vez, no valor de 100 euros, a todos os seus atuais pacientes, para que estes também ajudem a distribuir sorrisos.





Esta campanha tem como objetivo criar uma corrente de solidariedade social e promover a saúde oral dos portugueses, estando presente em televisão, imprensa e redes sociais.





A Malo Clinic, referência mundial na área de implantologia e estética dentária, já (re)criou mais de 1.000 sorrisos a pessoas carenciadas de forma totalmente gratuita, no âmbito da sua política de responsabilidade corporativa. A solidariedade social e o apoio dado à comunidade são o mote para a campanha de Natal da marca, que salienta também a aposta na inovação, formação, excelência clínica, experiência, confiança e preocupação com a sustentabilidade.





Aproveitando esta altura do ano, a Malo Clinic decidiu também presentear a lealdade dos seus pacientes, oferecendo-lhes um voucher para a realização de uma consulta de avaliação, no valor de 100 euros. Por forma a potenciar uma corrente de solidariedade social na comunidade, este voucher deverá ser oferecido a familiares ou amigos. Com esta iniciativa, a Malo Clinic inicia uma onda de solidariedade social e generosidade a nível nacional, envolvendo e permitindo que todos os seus pacientes ofereçam sorrisos e distribuam felicidade, a todos aqueles que lhes são mais próximos.





A campanha da Malo Clinic estará presente em televisão, imprensa, digital e redes sociais, tendo sido criada e desenvolvida pela equipa de Marketing e Comunicação interna. Entre as peças desenvolvidas encontram-se os vídeos "Criamos Sorrisos... Mudamos Vidas", "Planeta a Sorrir" e "Chain Reaction".





Alexandra Malo, diretora de Marketing e Comunicação da Malo Clinic, afirma que "Na Malo Clinic, damos cor aos sonhos de quem nos visita. Criamos e recriamos sorrisos para, assim, mudarmos vidas. Há quase 25 anos que elevamos a medicina dentária a uma arte, de forma a proporcionar a todos os nossos pacientes, a felicidade que merecem. Para tal, investimos na formação contínua da nossa equipa, porque a medicina dentária é uma ciência em constante evolução.





Apostamos na Investigação & Desenvolvimento, porque queremos colocar à disposição as melhores técnicas e os melhores produtos. Partilhamos o conhecimento adquirido, ao longo deste quase um quarto de século de experiência, porque consideramos ser esse o nosso dever, sempre em prol de um bem comum: a Saúde Oral de todos. Fatores que nos permitem estar na linha da frente, em termos de inovação. Patenteamos produtos revolucionários, seguimos na vanguarda da era da digitalização e contamos com o apoio de um laboratório especializado, capaz de responder prontamente a qualquer solicitação. Este Natal quisemos ir mais longe, pelo que decidimos criar uma campanha única que assenta numa lógica de sorrisos em cadeia. A generosidade faz parte do ADN da Malo Clinic, bem como partilhar aquilo que temos de melhor".





A estratégia da Malo Clinic aposta na potenciação das suas vantagens competitivas, nomeadamente um corpo clínico de excelência com mais de 120 médicos dedicados em exclusivo, a experiência acumulada na reabilitação oral única no mundo, com mais de 160 mil pacientes, 14 clínicas e 6 laboratórios. A contínua atividade na área de Investigação & Desenvolvimento permite validar e aperfeiçoar protocolos clínicos, tendo já conduzido a 93 publicações científicas e obtenção de inúmeras patentes.





A aposta na Inovação e na Investigação & Desenvolvimento vai ser reforçada, estando já em marcha um investimento para fomentar um maior número de estudos e desenvolvimento de novas patentes. A Malo Clinic tem atualmente 44 projetos de I&D em curso, que envolvem mais de 60 colaboradores, e prevê o alargamento do ecossistema de inovação, com o reforço das parcerias estratégicas com fabricantes de renome internacional.