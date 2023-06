A resposta está no Wall Street English

A entrada no ensino superior é o início de uma jornada onde todas as skills contam para atingir o sucesso pretendido. O inglês é uma dessas skills fundamentais. Já não se trata de uma escolha. Torna-se uma necessidade.

O domínio da língua inglesa facilita o dia-a-dia de qualquer universitário, sendo essencial para a interpretação de artigos científicos e outros materiais utilizados dentro e fora da sala de aula. No programa Erasmus, que permite aos estudantes estudar fora, funciona como o passaporte de acesso às aulas e veículo de comunicação entre os alunos.

Mais tarde, já no mercado de trabalho existe uma valorização pelas empresas das capacidades de conversação e interpretação na língua inglesa. Falar e escrever em inglês aumenta as oportunidades de ter um emprego melhor no futuro. Num contexto global, o inglês é uma skill essencial num CV.



O conceito de flipped classroom

O Wall Street English tem um método de ensino único e inovador, precursor no recurso à tecnologia. Para uma aprendizagem dinâmica utiliza o conceito de flipped classroom, em que o popular TPC (trabalho para casa) é realizado na plataforma através de lições multimédia e exercícios práticos, antes de cada aula. Tal permite aos alunos uma participação mais ativa e um melhor aproveitamento do tempo com os professores.

O aluno inicia o curso Wall Street English no seu nível e estuda no seu ritmo. Os horários são flexíveis. As aulas têm múltiplas formas: presenciais com professores, na escola ou na sala de aula online. Todos os alunos têm um consultor alocado que acompanha o seu percurso e garante a sua motivação ao longo do curso.

Durante todo o ano é possível experimentar o curso gratuitamente durante 15 dias, numa das suas 35 escolas ou 100% online.