Chefs Michelin à mesa com Tenerife

No restaurante de Henrique Sá Pessoa, em Lisboa, desenhou-se um encontro entre Portugal e Tenerife à mesa, unidos por dois chefs Michelin que transformaram produtos canários em alta cozinha, mostrando como a gastronomia é a mais saborosa das pontes entre territórios. Ao fundo da elegante sala de refeições do restaurante com o nome de Henrique Sá Pessoa, um quadro retangular ilumina a parede pintada de azul. Nesse quadro vivo, 13 pessoas movem-se para lá do balcão em tarefas de confeção do almoço que celebra uma união entre Portugal e Espanha, não ao jeito da História, mas, sim, da gastronomia de Tenerife. O evento aconteceu no Páteo Bagatela, em Lisboa.

A equipa de Henrique Sá Pessoa prepara os pratos principais, enquanto o convidado Jesús Camacho e o assistente não desviam a atenção das entradas e das sobremesas. Dentro de poucas horas estará servida e degustada a refeição idealizada pelos dois revolucionários da alta cozinha com base em produtos canários. “Esta aliança entre os dois chefs Michelin atesta que a gastronomia se converteu numa linguagem universal entre os dois territórios. Simboliza a união entre território, identidade e talento”, defende a CEO do Turismo de Tenerife, Demple Melwani. Queijos, pescado, marisco, mel ou carne de cabra são produtos comuns às duas regiões, a maioria com denominação de origem protegida nas Canárias. O relevo vulcânico e o clima subtropical acentuam as especificidades locais, nomeadamente na produção vinícola e na variedade muito rica de frutos exóticos. Depois do clima temperado, das praias de areia dourada, preta e vulcânicas, das piscinas naturais, das atividades de ar livre, a gastronomia também valoriza a ilha.

O que é local é bom

Henrique Sá Pessoa descobriu alguns destes tesouros quando visitou Tenerife, em dezembro de 2025, na resposta ao desafio do Turismo para a criação de uma ementa em colaboração com Jesús Camacho. Ambos premiados com estrelas Michelin, divergem e combinam na interpretação dos sabores – o português ganhou reputação na cozinha de fusão, enquanto o venezuelano de nascimento inspira- se na pastelaria nas suas criações para o restaurante local Donaire. Foi desta forma que Henrique Sá Pessoa juntou o mojo ou molho característico de Tenerife à presa de porco preto, a papaia local ao lavagante, porque “encaixam bem no paladar dos portugueses", nas suas palavras.

“No caso do prato de lavagante, rendi-me à papaia vinda de uma quinta que visitei na ilha. Inicialmente, seriam as mangas, mas não estavam maduras para serem utilizadas. Para a minha interpretação do mojo, uma receita tradicional de Tenerife, o Jesús trouxe o pimento seco de lá”, explicou o chef. Neste trabalho de equipa, que se iniciou no último ano, Jesús Camacho mostrou como uma enorme variedade de produtos locais – peixes, queijos, iogurtes, legumes, frutas ou frutos secos -, se pode converter em pequenas iguarias, salgadas ou doces, delicadas e preparadas de forma meticulosa. Conhecidas como petit fours. “Nestes pratos, temos estética e certas técnicas de pastelaria. Somos criativos com as nossas ferramentas. Não fazemos uma cozinha canária, mas fazemos a nossa pastelaria com os produtos locais”, justificou Jesús Camacho.

Para os dois chefs, a gastronomia é um pilar essencial da oferta turística. «As autoridades e os agentes do setor já perceberam que a comida é um poderoso atrativo — afinal, todos gostamos de comer bem”, sublinhou Henrique Sá Pessoa. Jesús Camacho reforçou a ideia, contrariando a imagem mais comum do arquipélago como destino de sol e praia: “Também se come muito bem, seja nos guachinches — casas familiares tradicionais —, ou em restaurantes gourmet”.