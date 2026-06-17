Formas circulares e tons de vermelho-vivo, como na série recente “Às voltas com o humano que há em nós”, que a ajudam a viver mais feliz, ou quadrados e triângulos em toda a paleta de cores nas sublimes “Paisagens Imaginárias”, que nos levam a uma descoberta incessante.

Os desenhos de Alexandra Mesquita são uma sinfonia de Arte e Matemática de grande beleza. Têm o poder imaginativo da criação artística, que é tudo para ela, e vestem a pele das figuras da sua amada Geometria, disciplina da Matemática que estuda o tamanho, a forma, a posição relativa das figuras e as propriedades do espaço, que ensina. Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, professora, dá explicações de Geometria Descritiva desde 1992.

Alexandra Mesquita expôs em muitos lugares a solo e acompanhada – Galeria Arte Periférica, Plataforma Revólver, em Lisboa, Centro de Arte Manuel de Brito, em Algés, Fundação Bissaya-Barreto, em Coimbra e na madrilena Galeria Quatro Dezassete. Atualmente, vive afastada dos mundanismos e costuma abrir o atelier, em Benfica, para que as pessoas que gostam dos seus desenhos se deleitem com eles. Aos candidatos ao ensino superior lembra que o sonho faz parte da vida e deixa preciosos ensinamentos.

Sacudir a apatia

Procurem contrariar a tendência atual para a apatia. Procurem ter objetivos que vos realizem. A sociedade tende para o consumo de ideias repetitivas e sem brilho. Têm de ser os jovens a ativar o seu poder criativo. Precisamos urgentemente de ações brilhantes, inovadoras e progressivas.

Sonhar alto

Nunca deixem de sonhar alto, tenham espírito empreendedor, não se acomodem! Observo, por vezes, os jovens com uma atitude derrotista. Sentem que vivem num mundo ameaçado pela extinção e de alguma forma pensam que não vale a pena exercer qualquer esforço para viverem num mundo melhor. O mundo é dos audazes, dos que se interessam por alcançar o melhor. Precisamos de jovens que se atirem ao mundo com garras de conquistadores. Pessoas que sigam utopias e pensamentos transformistas.

Estudar atento

Foquem-se no poder da aprendizagem. Penso que os jovens, de um modo geral, não investem o que deviam na sua formação. No mundo em que se acredita que basta procurar no Google para encontrar uma resposta às suas dúvidas, os jovens acabam por não se aperceber das qualidades que existem se optarmos por estudo atento e profundo do que nos rodeia.

Descobrir, descobrir

Procurem viajar, descobrir outros mundos é uma experiência muito enriquecedora. Acredito que é fundamental para o desenvolvimento de um jovem procurar absorver algo que possa vir de outras culturas. Essas viagens de que falo até podem ser consubstanciadas na leitura de bons livros que mostrem a variedade de culturas e identidades que existem no mundo.

Ler sempre

Utilizem todos os meios que estão ao vosso alcance. Combinem as novas tecnologias com a leitura de bons livros. Vejo os jovens muito agarrados aos telemóveis. Erradamente associam os livros ao passado. Penso que faz falta uma oferta literária mais adequada aos jovens, aos seus interesses atuais. Seria bom cativar os jovens para a leitura. Temo que a IA (Inteligência Artificial) possa contaminar o espírito jovem de processos simplistas ou mesmo falaciosos.