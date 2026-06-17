Formas
circulares e tons de vermelho-vivo, como na série recente “Às voltas com o
humano que há em nós”, que a ajudam a viver mais feliz, ou quadrados e
triângulos em toda a paleta de cores nas sublimes “Paisagens Imaginárias”, que
nos levam a uma descoberta incessante.
Os desenhos
de Alexandra Mesquita são uma sinfonia de Arte e Matemática de grande beleza.
Têm o poder imaginativo da criação artística, que é tudo para ela, e vestem a
pele das figuras da sua amada Geometria, disciplina da Matemática que estuda o
tamanho, a forma, a posição relativa das figuras e as propriedades do espaço,
que ensina. Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, professora, dá explicações de Geometria Descritiva desde 1992.
Alexandra
Mesquita expôs em muitos lugares a solo e acompanhada – Galeria Arte
Periférica, Plataforma Revólver, em Lisboa, Centro de Arte Manuel de Brito, em
Algés, Fundação Bissaya-Barreto, em Coimbra e na madrilena Galeria Quatro
Dezassete. Atualmente, vive afastada dos mundanismos e costuma abrir o atelier,
em Benfica, para que as pessoas que gostam dos seus desenhos se deleitem com
eles. Aos candidatos ao ensino superior lembra que o sonho faz parte da vida e
deixa preciosos ensinamentos.
Sacudir a apatia
Procurem contrariar a tendência atual para a apatia.
Procurem ter objetivos que vos realizem. A sociedade tende para o consumo de
ideias repetitivas e sem brilho. Têm de ser os jovens a ativar o seu poder
criativo. Precisamos urgentemente de ações brilhantes, inovadoras e
progressivas.
Sonhar alto
Nunca deixem de sonhar alto, tenham espírito
empreendedor, não se acomodem! Observo, por vezes, os jovens com uma atitude
derrotista. Sentem que vivem num mundo ameaçado pela extinção e de alguma forma
pensam que não vale a pena exercer qualquer esforço para viverem num mundo
melhor. O mundo é dos audazes, dos que se interessam por alcançar o melhor.
Precisamos de jovens que se atirem ao mundo com garras de conquistadores.
Pessoas que sigam utopias e pensamentos transformistas.
Estudar atento
Foquem-se no poder da aprendizagem. Penso que os
jovens, de um modo geral, não investem o que deviam na sua formação. No mundo
em que se acredita que basta procurar no Google para encontrar uma resposta às
suas dúvidas, os jovens acabam por não se aperceber das qualidades que existem
se optarmos por estudo atento e profundo do que nos rodeia.
Descobrir, descobrir
Procurem viajar, descobrir outros mundos é uma
experiência muito enriquecedora. Acredito que é fundamental para o
desenvolvimento de um jovem procurar absorver algo que possa vir de outras
culturas. Essas viagens de que falo até podem ser consubstanciadas na leitura
de bons livros que mostrem a variedade de culturas e identidades que existem no
mundo.
Ler sempre
Utilizem todos os meios que estão ao vosso alcance.
Combinem as novas tecnologias com a leitura de bons livros. Vejo os jovens
muito agarrados aos telemóveis. Erradamente associam os livros ao passado.
Penso que faz falta uma oferta literária mais adequada aos jovens, aos seus
interesses atuais. Seria bom cativar os jovens para a leitura. Temo que a IA
(Inteligência Artificial) possa contaminar o espírito jovem de processos
simplistas ou mesmo falaciosos.