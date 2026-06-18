Nos Santos Populares, há um novo candidato ao trono: a bifana com queijo

Há tradições que resistem ao tempo, às modas e até às gerações. Os Santos Populares continuam a ser uma delas. Todos os anos, milhares de pessoas saem à rua para celebrar a música, os encontros improvisados, as marchas, os arraiais e aquele espírito de comunidade que parece existir apenas nas noites de junho.

Porque os Santos são feitos de pessoas. Dos que sabem todas as letras das músicas populares, dos que organizam jantares para dezenas de amigos, dos que nunca falham um arraial e dos que conseguem transformar uma noite banal numa memória para recordar durante anos.

Um trono para os reis do arraial

Foi precisamente esse espírito que se viveu no Arraial do Campo Pequeno, um dos pontos de encontro mais concorridos desta época. Entre concertos, petiscos, a atuação de Toy e muita animação, houve um espaço que despertou a curiosidade dos visitantes: um trono que convidava todos a assumirem, ainda que por breves momentos, o título de "Rei das Festas".

A iniciativa, integrada numa ativação da Castelões, trouxe uma componente divertida e interativa ao recinto. Sentados no trono e de coroa na cabeça, os visitantes puderam assumir simbolicamente o papel de reis da festa e guardar uma recordação diferente de uma das noites mais populares do ano.

Entre o arraial e o "arreial"

Mas não foram apenas as fotografias que chamaram a atenção. Também à mesa houve espaço para reinterpretar um dos clássicos dos arraiais portugueses. A tradicional bifana surgiu acompanhada por queijo Castelões, numa combinação que procura dar uma nova vida a um dos petiscos mais populares das festas de junho.

A proposta inspirou-se num dos sabores mais típicos dos arraiais e procurou mostrar como um ingrediente bem conhecido dos portugueses pode dar um toque diferente a um clássico que atravessa gerações.

Há clássicos que nunca passam de moda

No final, os Santos Populares continuam a ser sobretudo uma questão de experiência. De amigos à volta da mesma mesa, de música que se prolonga pela noite dentro e de petiscos partilhados sem pressa.

E, pelo entusiasmo gerado no Campo Pequeno, a bifana com queijo parece já ter conquistado um lugar entre os sabores que marcaram esta edição dos arraiais. A ambição é, aliás, que a combinação se torne um novo clássico das festas populares, juntando um dos petiscos mais emblemáticos de junho a um queijo que faz parte da mesa dos portugueses há várias décadas.

Pelo menos neste arraial, parece haver consenso: um pouco de queijo pode transformar qualquer petisco num verdadeiro "arreial" de sabor. E, para muitos, a bifana com queijo já tem lugar garantido no trono dos sabores desta festa.