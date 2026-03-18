No Restaurante Marco, em Corroios, acontece um fenómeno
curioso: vem-se para comer… e acaba-se por ficar. A sala, ampla e confortável,
convida a sentar sem pressas. É daqueles espaços onde tanto se vê um almoço
rápido entre colegas, como um jantar animado que se prolonga mais do que o
previsto. E a culpa, quase sempre, é da cozinha!
Entre os pratos que já ganharam estatuto de “clássico da
casa”, a francesinha ocupa um lugar especial. Generosa, intensa e com um molho
que pede pão até à última gota, é daquelas experiências que transformam um
simples jantar num verdadeiro momento de felicidade gastronómica.
Mas a história não fica por aqui
Para quem prefere sabores do mar, a espetada de lulas com
camarão chega à mesa cheia de aroma e boa disposição. As lulas tenras, o
camarão suculento e o toque da grelha fazem deste prato um daqueles que
normalmente provocam duas reações: silêncio na primeira garfada… seguida de
rasgados elogios!
Já os amantes de carne têm um motivo muito sério para
voltar: a espetada de lombo de porco alentejano. Tenra, saborosa e preparada no
ponto certo, é a prova de que às vezes as melhores ideias são também as mais
simples — boa carne, boa grelha e boa companhia!
No fundo, o segredo do Restaurante Marco não é complicado.
Ali acredita-se em comida bem feita e em doses generosas, num ambiente onde
todos se sentem à vontade. Talvez por isso tantas mesas estejam cheias de
clientes que já são da casa há alguns há anos, e que aproveitam todas as
oportunidades para voltar.
Porque no Marco não se vem apenas comer
Vem-se conversar, rir, repetir o prato favorito… e muitas
vezes sair a prometer: “Para a próxima, trazemos mais gente!”
E a verdade é que quem vem uma vez rapidamente percebe
porquê — e volta, para se juntar a esta crescente família de amigos. Talvez
porque, no fim de contas, há sítios onde se vai comer… e há sítios onde se vai
ser feliz.
Entre os pratos que já ganharam estatuto de “clássico da casa”, a francesinha ocupa um lugar especial. Generosa, intensa e com um molho que pede pão, até à última gota.