Castelões reinventa os Santos Populares.

Os Santos Populares são, provavelmente, a festa mais genuinamente portuguesa que existe. Não há guião, não há dress code, não há reserva obrigatória. Há rua, há música, há cheiro a comida e há aquela cumplicidade estranha entre desconhecidos que só junho consegue trazer.

É nesse espírito que a Castelões chega, pela primeira vez, aos Santos Populares de Lisboa. A marca que desde 1989 acompanha os portugueses nas grandes ocasiões à mesa, do Natal à Páscoa, decidiu que junho merecia também a sua presença. Este ano, é patrocinadora oficial do Grande Arraial Sagres Avenidas Novas, nos Jardins do Campo Pequeno, de 29 de maio a 14 de junho.

A ideia não podia ser mais simples nem mais certeira. Se a Castelões é o Rei, e se os Santos Populares são a festa mais popular do país, o encontro entre os dois era apenas uma questão de tempo.

A bifana nunca mais será a mesma

A Castelões veio transformar, e não apenas patrocinar. O conceito que a marca traz para os Santos tem nome próprio: Arreial de Queijo. O trocadilho é propositado: está lá escondido o Rei, o mesmo título que a Castelões carrega há mais de três décadas, conquistado refeição a refeição, mesa a mesa, geração a geração. A bifana, esse ícone imutável de qualquer festa popular portuguesa, ganha fatias generosas de queijo curado Castelões. O queijo deixa o papel secundário e passa a definir o sabor da festa. A tradição mantém-se, o sabor sobe de nível.

É o tipo de intervenção que respeita a festa sem a deixar estática. Os Santos Populares têm séculos de história, mas nunca foram um museu. Reinventam-se a cada junho, absorvem o que há de melhor em cada época e continuam a ser, ano após ano, o momento em que os portugueses mais se reconhecem uns nos outros.

Toy junta-se ao Arreial

O programa do arraial estende-se por mais de duas semanas, com música e animação em todas as noites. Mas há uma data que se destaca: 3 de junho, com Toy em palco. Poucas vozes em Portugal conseguem fazer o que Toy faz, reunir gerações à volta de uma canção, fazer cantar quem diz que não o sabe fazer. Numa festa que é, por natureza, de todos, Toy é a escolha óbvia.

Com Castelões na festa, queijo na bifana e Toy no microfone, esta edição dos Santos Populares promete ser uma das melhores de que há memória recente nos Jardins do Campo Pequeno.

O Grande Arraial Sagres Avenidas Novas acontece em Lisboa até 14 de junho. Entrada livre.