Erros comuns a evitar ao contratar um crédito pessoal

Pedir dinheiro emprestado é, para muitos portugueses, uma decisão perfeitamente natural. Seja para saldar uma despesa inesperada, renovar a casa, financiar um curso ou consolidar dívidas, o crédito pessoal tornou-se uma das soluções de financiamento mais procuradas em Portugal.

Há que notar, contudo, que a facilidade de acesso a este tipo de financiamento tem um reverso da medalha: é que muitas pessoas avançam sem pensarem duas vezes e acabam por pagar muito mais do que o necessário ou, pior do que isso, por se endividarem acima das suas possibilidades.

A boa notícia é que a maioria desses erros é perfeitamente evitável; basta saber quais são.

5 dos erros mais frequentes a evitar aquando da contratação de um crédito pessoal

1. Não avaliar corretamente a sua capacidade de reembolso

Este é, talvez, o erro mais comum e também o mais perigoso. Antes de assinar qualquer contrato, é fundamental perceber se efetivamente dispõe de cabimento orçamental para suportar mais uma prestação mensal ao longo de vários anos.

A ferramenta essencial para esta análise é a taxa de esforço, ou seja, a proporção dos rendimentos mensais do agregado familiar destinada ao pagamento de prestações de crédito, que se calcula através da seguinte fórmula:

[Total de prestações financeiras / Rendimento mensal líquido] x 100 = Valor percentual da Taxa de Esforço

O Banco de Portugal (BdP) recomenda que este valor não ultrapasse os 35%. Se se encontra a pagar um crédito à habitação, um crédito automóvel ou um cartão de crédito, some tudo, já que a nova prestação irá entrar na equação.

Outro ponto frequentemente esquecido é a estabilidade dos rendimentos: um contrato de trabalho a termo, um vínculo precário ou um rendimento irregular pode complicar tanto a aprovação do crédito como o cumprimento do plano de reembolso.

Procure ser realista e questione-se se o seu orçamento mensal fica comprometido na eventualidade de os seus rendimentos baixarem temporariamente.

2. Ignorar o custo total do crédito, incluindo taxas e comissões

Olhar apenas para o valor da prestação mensal é um erro clássico, uma vez que as prestações de valor reduzido normalmente escondem um crédito muito mais caro, quer porque o prazo de reembolso é mais longo, quer porque existem encargos que não sobressaem à primeira vista.

O indicador correto para avaliar o custo real de um crédito é a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG). Ao contrário da Taxa Anual Nominal (TAN), a TAEG inclui os juros, as comissões de abertura e de processamento, os seguros obrigatórios associados e o imposto do selo. É este o número que deve comparar ao analisar múltiplas propostas, não a prestação mensal isolada.

Para ter uma noção do impacto concreto, considere este exemplo: um empréstimo de 8000 € a uma TAN de 10,5% pago em dois anos custa cerca de 900 € em juros. O mesmo valor, pago em sete anos, pode custar mais de 3300 € em juros, o que equivale a quase quatro vezes mais.

É certo que dispor de prazos mais longos alivia a prestação, mas, ao todo, o crédito encarece substancialmente.

Há ainda o Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC), que revela o custo total do crédito, pelo que deverá ter este aspeto em especial atenção.

3. Comparar apenas uma oferta sem pesquisar alternativas

Aceitar a primeira proposta que aparece (seja do banco em que já tem conta, seja de um anúncio que surgiu nas redes sociais) é um erro que pode custar-lhe desnecessariamente centenas de euros.

As condições variam bastante de instituição para instituição, e a verdade é que determinadas diferenças na TAEG (por mais pequenas que pareçam) podem traduzir-se, ao longo dos anos, em valores significativos. Como tal, vale sempre a pena solicitar simulações a mais de um banco ou entidade financeira e compará-las.

Utilize os vários simuladores disponíveis online e não hesite em negociar. Nalguns casos, é possível obter a redução de comissões ou melhores condições de prazo simplesmente por perguntar. Quem não arrisca não petisca e, neste caso, o risco é zero.

Uma nota importante: certifique-se sempre de que está a contratar junto de uma entidade autorizada pelo BdP. Qualquer instituição habilitada a conceder crédito em Portugal deve constar da lista disponível no site do regulador.

As promessas de aprovação garantida sem análise ou de taxas impossíveis são sinais de alerta que não deve ignorar, algo que, de resto, o próprio BdP faz questão de ressalvar numa página dedicada a cuidados a ter na obtenção de empréstimos.

4. Recorrer ao crédito pessoal para consumo impulsivo

Há uma diferença clara entre contratar um crédito para fazer face a uma necessidade real e fazê-lo para satisfazer um impulso do momento. Uma viagem de última hora, um televisor novo porque o vizinho também tem um, uma compra que “parecia boa ideia”… tudo isto são razões frágeis para assumir um compromisso financeiro de vários anos.

O crédito pessoal é uma ferramenta útil quando utilizado com critério; se assim não for, poderá rapidamente transformar-se num problema. Pior ainda, usar um crédito para pagar outro cria o chamado “efeito bola de neve”, em que a dívida cresce mais depressa do que a capacidade de a gerir.

Antes de avançar, faça uma pergunta simples a si próprio: “Posso poupar para este objetivo, em vez de me endividar?”. Se a resposta for sim, essa é, na maioria dos casos, a melhor opção.

5. Não ler atentamente o contrato antes de assinar

Ninguém gosta de ler as letras miudinhas, mas, no caso de um contrato de crédito, ignorar os detalhes pode sair-lhe caro. Como tal, preste especial atenção às condições de reembolso, às penalizações por atraso no pagamento e às regras de amortização ou resolução antecipada: é possível pagar o crédito antes do prazo previsto, mas poderá haver uma comissão associada.

Verifique também se há seguros obrigatórios ou outros produtos associados ao contrato que não pediu expressamente.

A legislação portuguesa obriga as instituições financeiras a disponibilizarem a Ficha de Informação Normalizada (FIN) antes da assinatura; trata-se de um documento que resume, de forma clara e padronizada, todas as condições contratuais. Leia-a na íntegra e, se algo não for claro, pergunte, já que tem todo o direito de o fazer e toda a obrigação de perceber aquilo com que está a comprometer-se.

Para terminar: tome decisões informadas

Contratar um crédito pessoal não tem de ser uma experiência stressante ou arriscada.

Com a informação certa, algum tempo de pesquisa e um olhar crítico sobre as propostas disponíveis, é perfeitamente possível encontrar uma solução que se adapte ao seu perfil e às suas necessidades, sem surpresas pelo caminho.

A chave está em não ter pressa. Avalie, compare e leia. O dinheiro que poupar ao fazê-lo bem valerá, seguramente, esse esforço.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Como posso avaliar corretamente a minha capacidade de reembolso antes de contratar um crédito pessoal?

Antes de assinar um crédito pessoal, deve calcular se consegue pagar as prestações mensais sem comprometer as despesas essenciais do dia a dia. Esta avaliação ajudá-lo-á a evitar incumprimentos e problemas financeiros no futuro.

Que custos devo considerar para além da taxa de juros?

É importante considerar a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG), comissões de abertura, seguros obrigatórios e demais encargos. Estes elementos determinam o custo total do crédito, que se traduz no Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC).

Porque é importante comparar várias ofertas de crédito pessoal?

Comparar ofertas de diferentes bancos e financeiras permite encontrar condições mais vantajosas e poupar no custo total. Escolher a primeira oferta disponível poderá resultar em pagamentos mais elevados ou prazos menos favoráveis.

É aconselhável utilizar um crédito pessoal para compras impulsivas?

Não. O crédito pessoal deve ser utilizado apenas para necessidades reais ou projetos bem planeados. Utilizá-lo para consumo impulsivo pode comprometer o orçamento familiar e gerar dívidas desnecessárias.

Que cuidados devo ter antes de assinar um contrato de crédito pessoal?

É essencial ler todas as cláusulas do contrato, compreender as taxas, os prazos, as condições de reembolso antecipado e as penalizações por incumprimento, de modo a tomar decisões conscientes e evitar surpresas desagradáveis.

O Banco Credibom, S.A., com sede em Lagoas Park, Edifício 14, Piso 2, 2740-262 Porto Salvo, pessoa coletiva n.º 503533726, é uma instituição de crédito registada e supervisionada pelo Banco de Portugal, com o n.º de registo 916, podendo a sua autorização ser consultada em www.bportugal.pt.

O presente artigo tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou fiscal. As condições dos produtos financeiros referidos podem variar e estão sujeitas a alteração.

Antes de contratar qualquer produto de crédito, o consumidor deverá analisar cuidadosamente as condições aplicáveis e, sempre que necessário, recorrer a aconselhamento profissional adequado à sua situação pessoal.

A concessão de crédito está sujeita a aprovação pela instituição financeira, nos termos legalmente previstos.

Este conteúdo foi escrito integralmente por Pragmatikexpert.