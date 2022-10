Sunita Narain: “A vida na Terra está em risco de extinção”

A ativista política indiana esteve em Lisboa e foi júri do Prémio Gulbenkian para a Humanidade. Aos 61 anos, já recebeu mais de 30 condecorações e foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.

Enquanto era fotografada para a SÁBADO, confessou que a simpatia dos portugueses a fazia lembrar o seu país – a Índia. Em 2016, foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. No mesmo ano, foi entrevistada por Leonardo Di Caprio para o seu documentário sobre alterações climáticas, Before The Flood, onde referiu a hipocrisia dos países ocidentais face à crise ambiental. Seis anos depois, alerta para a falta de liderança e explica a forma como a maior ameaça da história da humanidade pode mudar as nossas vidas.