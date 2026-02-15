Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: Diminuição da chuva desagrava situações que continuam a preocupar autoridades

Lusa 13:55
Autoridades mantêm vigilância nos rios Mondego, Tejo, Sorraia, Sado, Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Sousa, Vouga, Águeda, Lis, Nabão e Guadiana, estando o Plano Especial de Emergência para Cheias da Bacia do Tejo ativado e a um nível vermelho.

A melhoria do estado do tempo está a proporcionar um desagravamento das situações de cheia, menos rápido nas zonas mais afetadas, com os deslizamentos de terra a merecerem uma especial preocupação das autoridades, segundo o comandante nacional da Proteção Civil.

Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil
Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil @JGFLEITE

O ponto de situação sobre a resposta ao quadro hidrometeorológico no país até às 12:00 de hoje, apresentado por Mário Silvestre na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) em Carnaxide, Oeiras, aponta para "um desagravamento das situações" decorrente da situação meteorológica, caracterizada por "períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes no Minho e Douro Litoral".

As autoridades mantêm, contudo, uma situação de vigilância nos rios Mondego, Tejo, Sorraia, Sado, Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Sousa, Vouga, Águeda, Lis, Nabão e Guadiana, estando o Plano Especial de Emergência para Cheias da Bacia do Tejo ativado e a um nível vermelho.

Mário Silvestre alertou para os riscos do deslizamento de terras, que tem afastado bastantes populações, e que pode inclusive registar-se em terras que já tenham sofrido estes deslizamentos.

Reforçou, por isso, as recomendações das autoridades para que as pessoas se afastem das zonas de risco e que comuniquem fissuras que identifiquem no solo, bem como quedas de árvores ou deslizamentos.

