Incêndios: Duas casas destruídas pelas chamas em Oliveira do Hospital

A União de Freguesias disponibilizou um espaço para acolher os moradores, mas foram realojados em casa de familiares.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O incêndio que na sexta-feira atingiu o município de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, destruiu duas casas de primeira habitação em Vila Pouca da Beira, disse este sábdo o presidente da União de Freguesias.



Incêndio destrói casas em Oliveira do Hospital. Bombeiros combatem as chamas

Segundo o presidente da União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, Bruno Amado, as chamas destruíram duas casas habitadas na localidade de Vila Pouca da Beira cujos moradores foram realojados por familiares.

Na sexta-feira a freguesia foi surpreendida por uma frente de fogo proveniente de Avô e de Aldeia das Dez (município de Oliveira do Hospital), que entrou por Santa Ovaia, e uma segunda, proveniente de Digueifel, oriunda de Anceriz (município de Arganil), que atingiu Vila Pouca da Beira.

Bruno Amado referiu hoje à agência Lusa que uma das habitações "está inabitável" e "terá que ter uma intervenção profunda para que possa ter condições para voltar a ser habitada".

A União de Freguesias disponibilizou um espaço para acolher os moradores, mas foram realojados em casa de familiares: "A situação, para já, está resolvida, carecendo depois, quando possível, darmos cabimentação àquilo que vai ser a requalificação da casa, dentro das nossas disponibilidades."

A outra casa atingida pelas chamas, onde residia um homem, também em Vila Pouca da Beira, "perdeu-se por inteiro".

O morador "está com os pais" e "estão todos bem", disse, indicando que também foram salvos alguns animais (cães e ovelhas).

Está em curso uma campanha solidária para reerguer a habitação destruída, mas a autarquia também ficará atenta à situação.

"E, para já, são estas as situações, evidentemente com a destruição ainda longe de ser quantificada e de perceber o que é que foi realmente [destruído pelas chamas], como casas de segunda habitação, como empresas [...], quer dizer, ainda não se fez esse levantamento também em virtude daquilo que se está a passar", declarou.

Na área da União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira o fogo queimou zonas de cultivo, árvores de fruto e espécies florestais.

"Temos aqui e acolá pequenas manchas verdes que resistiram, mas são muito poucas, em função daquilo que é a área total", descreveu o autarca.

Bruno Amado disse que os danos, que serão quantificados nos próximos dias, "são expressivos" e a Junta de Freguesia estará ao lado dos habitantes, como aconteceu em 2017.

Os bombeiros que estão no terreno "são de louvar" e as corporações do concelho "foram incansáveis" no combate às chamas, sublinhando, destacando que "não há fatalidades" a lamentar.

O incêndio florestal que atinge o município de Oliveira do Hospital -- e que teve início no vizinho concelho de Arganil, no mesmo distrito - está "completamente dominado" e estão a decorrer trabalhos de rescaldo, disse hoje uma fonte da autarquia.

Numa informação prestada à agência Lusa às 11:05, fonte oficial do município indicou que o incêndio se encontrava "completamente dominado" no território concelhio.

Pelas 16:00, a mesma fonte disse que a preocupação está relacionada com "os reacendimentos e os pontos quentes".

O incêndio florestal deflagrou na freguesia do Piódão, no concelho de Arganil, pelas 05:00 de quarta-feira, alegadamente provocado por uma descarga elétrica da trovoada seca que se fez sentir naquela zona. Estendeu-se depois aos municípios de Oliveira do Hospital e de Seia, este já no distrito da Guarda, entre outros concelhos.

Na sexta-feira, o incêndio levou à evacuação de alguns empreendimentos turísticos.

Pelas 16:20 de hoje, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio com origem em Arganil estava a ser combatido por 892 operacionais, apoiados por 305 viaturas e seis meios aéreos.