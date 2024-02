Ex-diretor da Sonangol. “Durante os 18 meses sofri ameaças de morte”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Sarju Raikundalia foi diretor financeiro da Sonangol quando Isabel dos Santos liderava a empresa angolana. Em 2022, foi ouvido em segredo no Porto por investigadores holandeses que acabaram por acusar a filha do antigo Presidente de Angola, e o próprio Raikundalia, de práticas de má gestão numa empresa controlada nos Países Baixos. Ao longo de quatro horas, o gestor revelou que Isabel nada sabia de petróleo, denunciou pressões, ameaças e até associou várias mortes, em Angola e Portugal, à queda da filha de Eduardo dos Santos.

A gravação começou exatamente às 15h53, numa sala do Hotel Crowne Plaza, no Porto. Era segunda-feira, 30 de maio de 2022. Naquele sigiloso encontro que acabou por durar quase 4 horas, um investigador holandês e a assistente recolheram o testemunho do antigo diretor financeiro da Sonangol escolhido por Isabel dos Santos quando a angolana dirigiu e terá defraudado em 2017 a empresa em muitos milhões de euros.