O ex-banqueiro angolano foi ouvido pela Comissão Independente Contra a Corrupção durante sete horas. O interrogatório continuará amanhã



Álvaro Sobrinho chegou discretamente às ilhas Maurícias durante a noite desta quinta-feira, 23 de Agosto. No entanto, a aterragem do antigo líder do BES Angola no Aeroporto Plaisance, nos arredores de Port Louis, capital do país, não passou despercebida às autoridades locais. Às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 24, responsáveis da Comissão Independente Contra a Corrupção (CICC), acompanhados por elementos da Unidade Especial de Apoio, dirigiram-se ao complexo residencial de luxo, Royal Park, para levar Álvaro Sobrinho para interrogatório. O seu escritório em Ebéne foi também revistado na sua presença.



O banqueiro começou a ser ouvido às 9h30 locais desta manhã (12h30 em Lisboa) e respondeu às perguntas da CICC durante sete horas sobre, ente outras coisas, os seus investimentos nas Maurícias. Saiu do edifício onde funciona a comissão às 16h30 locais acompanhado pelo advogado Moorari Gujadhur, autorizado a regressar à sua residência. O interrogatório continuará amanhã.



De acordo com o jornal local L'Express, Álvaro Sobrinho deverá responder a questões relacionadas com o chamado caso "Cartão de Platina" que já levou à queda da anterior presidente do país, Ameenah Gurib-Fakim, em Março deste ano. A ex-chefe de Estado gastou mais de 20 mil euros em despesas pessoais, incluindo jóias e sapatos, através de um cartão de crédito que lhe foi atribuído pela Planet Earth Institute, uma organização criada por Álvaro Sobrinho, com sede em Londres, e que diz ter como objectivo a promoção da ciência em África. Apesar de ter garantido que as despesas foram feitas inadvertidamente e de ter devolvido o valor à instituição, o prolongar das suspeitas levou à sua demissão.



Na CICC, que está a investigar o caso, o nome de Álvaro Sobrinho foi referido várias vezes nas últimas semanas, sobretudo depois dos testemunhos de Ameenah Gurib-Fakim e do seu antigo secretário, Dass Appadu. Segundo a televisão local, ION News, este último tirou uma licença sem vencimento para ocupar o cargo de CEO da Vango Property, uma das sociedades criadas pelo empresário luso-angolano nas Maurícias.



Para além do caso "Cartão de Platina", Álvaro Sobrinho deverá também ser ouvido sobre os seus negócios e aquisições naquele país africano. Várias notícias dão conta da compra de centenas de villas e apartamentos no complexo Royal Park - cujo chairman também já foi ouvido



As suspeitas sobre as actividades de Álvaro Sobrinho nas Maurícias começaram quando se soube que o empresário tinha gasto cerca de um milhão de euros em carros de luxo - das marcas Jaguar e Range Rover - que terá oferecido a familiares de pessoas influentes no país, como o filho do vice-primeiro-ministro. Várias notícias do jornal L'Express levantaram também suspeitas sobre a forma como o ex-líder do BES África obteve licença para operar na banca do país.



A licença bancária de Álvaro Sobrinho, Africa Ltd, foi suspeita em Março deste ano na sequência de investigações iniciadas em Agosto de 2017 devido à prestação de informações "enganosas".



Em Março de 2017 Álvaro Sobrinho deu uma conferência nas Maurícias a recusar ter tido algum tratamento de favor e a garantir que os carros de luxo que adquiriu se destinavam a funcionárias das suas empresas e não a políticos locais.



Para além da Planet Earth Foundation, Álvaro sobrinho fundou também nas Maurícias a A&A Fondation. De acordo com o Correio da Manhã, esta última tem como director o português Joaquim Pinto, ex-administrador da Akoya Asset Management, empresa de gestão de fortunas de Michel Canals e Nicolas Figueiredo, de que Álvaro Sobrinho também era accionista, e que está no epicentro do caso Monte Branco.