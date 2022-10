Conselho de Segurança - Prémio Sakharov para o povo da Ucrânia. Qual a sua importância?

No podcast desta semana de política internacional da SÁBADO, Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto debatem a atribuição do prémio Sakharov para a liberdade de pensamento atribuído pelo Parlamento Europeu ao "bravo povo da Ucrânia". Qual o seu significado e peso político numa altura em que o conflito com a Rússia se agrava?



Tempo ainda para debater a queda de popularidade de Liz Truss. No dia em que o podcast foi gravado (quarta-feira) ainda se especulava a sua possível demissão. Um dia depois, ontem, a primeira-ministra britânica demitiu-se. Nada surpreendente para os membros permanentes do Conselho de Segurança.

