Conselho de Segurança - A contestação em Israel

Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam esta semana a reforma judicial em Israel proposta pelo governo de Benjamin Netanyahu e que deixou a sociedade em pulvorosa.



O que está em causa e as consequências desta proposta são o tema do episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO.

