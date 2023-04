Conselho de Segurança - A acusação a Donald Trump

Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto analisam esta semana a acusação que recai sobre Donald Trump, devido aos pagamentos feitos à estrela pornográfica Stormy Daniels.



As consequências nas eleições norte-americanas e os benefícios ou prejuízos desta acusação para Trump são o tema do episódio desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO.

