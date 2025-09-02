Bola com elas
O novo ódio dos adeptos do Sporting e a declaração de amor traído de Sergio Ramos
Em semana de rescaldo do clássico descobrimos o novo ódio de estimação dos adeptos do Sporting, graças a um festejo provocatório. O Benfica continua a ganhar, mas cada vez convence menos e lá fora, Ruben Amorim conseguiu fugir ao mesmo destino de José Mourinho. Fora de campo descobrimos o novo hit da música espanhola: chama-se "Cibeles" e mostra-nos Sergio Ramos em versão coração partido.
