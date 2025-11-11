Bola com elas
A jornada dos árbitos e o caso de Schjelderup
Esta semana desportiva ficou marcada pelos casos de arbitragem, seja nos jogos do Sporting e do Benfica este fim de semana ou pela denuncia de Fábio Veríssimo de uma alegada tentativa de pressão por parte do Porto no jogo contra o Braga. A verdade é que a classificação se mantém, apesar do Benfica ter aumentado a distância para os rivais. Fora de campo Schjelderup divulgou nas redes sociais que vai ser julgado pela partilha de um vídeo sexual com menores e assumiu "total responsabilidade".
