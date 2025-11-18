Bola com elas
Sonhar com o Mundial e o fim da reforma de Coentrão
Em dois jogos a seleção nacional foi de besta a bestial. Agora, apurada para a fase final do Mundial do próximo ano, resta-nos sonhar que vamos ganhar o caneco - pelo menos é nisso que acredita parte do painel do Bola com Elas. Da reforma de Marcelo Rebelo de Sousa como comentador da Seleção ao regresso aos relvados de Fábio Coentrão, ouça o novo episódio. O Bola com Elas vai fazer uma pausa e regressará em breve.
