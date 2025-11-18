Sábado – Pense por si

Bola com elas

Sonhar com o Mundial e o fim da reforma de Coentrão

Em dois jogos a seleção nacional foi de besta a bestial. Agora, apurada para a fase final do Mundial do próximo ano, resta-nos sonhar que vamos ganhar o caneco - pelo menos é nisso que acredita parte do painel do Bola com Elas. Da reforma de Marcelo Rebelo de Sousa como comentador da Seleção ao regresso aos relvados de Fábio Coentrão, ouça o novo episódio. O Bola com Elas vai fazer uma pausa e regressará em breve.
A jornada dos árbitos e o caso de Schjelderup

A jornada dos árbitos e o caso de Schjelderup

Esta semana desportiva ficou marcada pelos casos de arbitragem, seja nos jogos do Sporting e do Benfica este fim de semana ou pela denúncia de Fábio Veríssimo de uma alegada tentativa de pressão por parte do Porto no jogo contra o Braga. A verdade é que a classificação se mantém, apesar do Benfica ter aumentado a distância para os rivais. Fora de campo Schjelderup divulgou nas redes sociais que vai ser julgado pela partilha de um vídeo sexual com menores e assumiu "total responsabilidade".
A brincar a brincar, ganharam todos menos a mascote bêbada

A brincar a brincar, ganharam todos menos a mascote bêbada

Apesar das dificuldades, os três grandes lá venceram. Resta saber se mantêm a sorte na jornada europeia que se segue. Fora de campo, uma mascote britânica apareceu bêbada no relvado e teve de ser retirada, a nova vida de Mourinho no Seixal e a troca de feitos na carreira entre Pedro Barbosa e Pote.
As eleições e o namoro assumido depois do arrufo em campo

As eleições e o namoro assumido depois do arrufo em campo

Esta semana passamos em revista as derrotas europeias, as vitórias em casa e a primeira volta das eleições do Benfica. Aqui ao lado, depois do dérbi Real Madrid x Barcelona e da revolta de Vinicius Jr, houve tempo para uma escapadela até ao Mónaco.
Os tomba-gigantes e o treinador que tem a mulher a defendê-lo do despedimento

Os tomba-gigantes e o treinador que tem a mulher a defendê-lo do despedimento

Esta semana passamos em revista os resultados da Taça de Portugal e os tomba-gigantes que seguem em frente. Antecipamos a jornada europeia e o regresso do campeonato em fim de semana de eleições do Benfica. Fora de campo, a história da mulher do treinador despedido que deixa uma ameaça ao ex-clube do marido.
Apuramento adiado e as lágrimas de Villas-Boas

Apuramento adiado e as lágrimas de Villas-Boas

Depois da dupla jornada da seleção nacional ficou o saber agridoce de um apuramento quase certo que ainda não foi carimbado. Culpa do cansaço de Bernardo Silva ou da insistência de Martínez em não meter Pedro Gonçalves? Fora de campo, as lágrimas de André Villas-Boas no Olival marcaram a semana bem como as escolhas de Messi das 10 jovens promessas do momento (spoiler alert: há um português na lista).
Os empatas e a selfie com o Goucha

Os empatas e a selfie com o Goucha

Após os clássicos FC Porto x Benfica e Sporting x Braga ficou tudo na mesma nas contas do campeonato nacional. A diferença estava em quem não queria ganhar e quem não queria perder. Antes houve um regresso polémico a Barcelona: Luís Figo. Por cá, Ricardo Mangas deu um saltinho à Moda Lisboa e pediu uma selfie a Manuel Luís Goucha, que não sabia quem ele era!
Vitórias por poucochinho e as canções de embalar de Pote

Vitórias por poucochinho e as canções de embalar de Pote

As vitórias curtas de Benfica e Sporting são um dos pontos em análise no episódio desta semana. Já o FC Porto mantém-se em grande forma e soma vitórias. O comportamentos dos adeptos, a campanha eleitoral do Benfica e as festas antes dos jogos também não passaram ao lado dos assuntos da semana.
Sonhar com o Mundial e o fim da reforma de Coentrão