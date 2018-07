Os (a)pagadores de promessas

A Europa parte-se, quanto aos imigrantes e aos refugiados. Todos os acordos são limitados, duvidosos, quase não sinceros. O dito “populismo” que se propaga, e que devora governos a fio, é a reacção natural às pomposas declarações, às grandes promessas e aos enormes planos, que levaram ao caos e ao impasse

Em 2013 explode a crise entre Passos Coelho e Paulo Portas. Há uma demissão por SMS, nervos e picardia, a intervenção pacificadora e austera de Cavaco. Salva -se por um triz o "governo de salvação nacional".

Tudo derivava, para além das abismais diferenças pessoais, de um problema político real: como reagir, com rigor, mas sem injustiça social, à crise da dívida soberana e ao ultimato da troika, depois da bancarrota socrática?



O mesmo para o corrente drama de faca e alguidar entre Angela Merkel, da CDU, e Horst Seehofer, da fracção/facção bávara CSU. A chanceler quer continuar uma política de imigração "responsável", mas que respeite "as responsabilidades e os compromissos" europeus, enquanto o ministro do Interior exige restrições severas, e controlos fronteiriços cada vez mais rigorosos, em face do que apelida de "compromissos ocos" e "falhanços estrondosos".



Seehofer não está sozinho: tem o chefe do governo da Baviera, Markus Söder, e o chefe das regiões locais, Alexander Dobrindt, consigo. E percebe que, por causa da pressão demográfica (real ou imaginada), está a refundar-se o sistema partidário alemão, com o triunfo relativo do AfD.

Merkel também não luta sem aliados. O principal apoio vem da legitimidade histórica da sua experiência e sobrevivência. Depois há o encorajamento – modesto, mas detectável – de Emmanuel Macron e outros líderes da "velha ideia" de Europa. Por fim, o suporte de boa parte da CDU e do SPD. Mas estes, como os chefes europeus referidos, estão também em crise e em recuo.



O principal culpado, o papão, a besta negra, é, evidentemente, o "populismo".

Mas o que é o "populismo" senão outro nome para a impaciência de cidadãos cansados de uma "democracia" meramente representativa e indirecta, ritual e cíclica?

E este "populismo" não é mais do que a reacção a uma outra forma de demagogia. A dos grupos irresponsáveis da dita "esquerda radical" (o que vale hoje um rótulo?), que advogaram uma imigração sem verificação biométrica, sem limites, sem medição das possibilidades de acolhimento, integração, sustentação e incentivo ao retorno.



A frase destes tribunos, entretanto abandonados pela plebe, hoje silenciosos, era "deixem entrar, e depois veremos".

Vimos. Estamos agora na fase de (a)pagar as promessas.

Todos perceberam, a partir de 2012-2014, que a Europa seria a fortaleza decadente, mas ainda assim próspera, invadida por sobreviventes de guerras mais ou menos próximas. Todos entenderam que era preciso ser generoso e lidar com a emergência. Mas do acordo de princípio nunca se chegou à disciplina dos meios, nem à sólida construção dos fins.



Estamos assim num novo impasse, mesmo que as torrentes migratórias já não sejam as avalanches que italianos, gregos e espanhóis tiveram de enfrentar, quase sozinhos.

Devemos fortificar a guarda -costeira líbia? Devemos ajudar Marrocos, a Tunísia, o Egipto, a construir megacampos de acolhimento, selecção e triagem? Como acabar com a guerra na Síria, e convencer os vivos a regressar aos sítios de morte? Como responsabilizar os estados vizinhos da Síria e do Afeganistão, que deixaram à Turquia, ao Líbano e à Jordânia todo o ónus humanitário? Como criar um cordão sanitário em torno do intratável Sahel?

Demasiadas perguntas, demasiadas incertezas.



PS – Devia haver uma alteração nas regras do futebol, para premiar o tempo de posse de bola, o número de remates à baliza, ou a rapidez de transição defesa-ataque? Deveria incluir-se uma perda obrigatória do esférico, se não se conseguisse chegar à baliza adversária num limite máximo, como no basquetebol? Poderia haver golos de compensação, por "notas artísticas" ou "técnicas" de um árbitro especial, como no boxe? Devia punir-se o antijogo com um livre directo ou um penálti? Muitas ideias. Mas com as normas presentes, continua a ganhar quem marca mais. Não pensemos assim em triunfos com base no "se" ou no "mas".



O que faz falta

O que falta nas relações entre Portugal e os EUA não é a boa-vontade, mas a continuidade prática de numerosas iniciativas.

Há uma ideia que tornará a Terceira no entreposto essencial para o fornecimento de gás natural liquefeito à Europa. Mas o empresariado americano (luso-descendente) tem de se entender com o Governo Regional.

Há um plano para catapultar o investimento militar em áreas que desenvolvam a ciência, a tecnologia e a segurança civil. Mas é necessário agir depressa.

É possível aligeirar a FLAD, e pôr 90% do seu orçamento em projectos exclusivamente bilaterais. No entanto...

Há a possibilidade de fazer do Centro de Defesa do Atlântico algo mais do que uma frase. Mas é preciso...



De Angola, mas não contra Costa

A visita de Rui Rio a Angola pode ser vista pela curta lupa partidária, mas não devia.

Se é verdade que, por mera cronologia, se antecipa a António Costa, já no que se disse e no que se omitiu, dentro e fora de portas, em nada diminui a dignidade dos dois países, a diferença dos dois governos, a soberania dos dois Estados.

Com todos os defeitos e qualidades que se lhe apontam, o líder do ainda maior partido português prestou um bom serviço a um desígnio nacional importante, contra os ciúmes intestinos e estrangeiros.

Provou que é possível manter uma visão lusófona do mundo, superior às pequenas e depressivas querelas dos boiardos domésticos, venham eles da bola ou da mexeriquice política.



Do fundo à tona

O Fundo da Gaveta: regresso necessário de um homem indispensável, Vasco Pulido Valente. Breve mas rica reflexão, sob forma de ensaios históricos, rigorosos mas sem pretensões, sobre o Portugal fratricida do século XIX. É, como sempre, uma espécie de roteiro da actualidade. Onde os tiques e os toques parecem ter ficado, apesar da mudança de personagens e intérpretes, nas grandes e nas pequenas tragédias e comédias nacionais. Na música, o saxofonista Joshua Red man traz a lenda Billy Hart (um baterista de 77 anos) à Casa da Música (10), o reformado trio impressionista Bad Plus volta a ironizar na Guarda (11) e é preciso ouvir Espen Berg, em Bolge (Odin), a beleza escandinava em estado puro.