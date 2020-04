Mais crónicas de Nuno Rogeiro

Política pós-apocalíptica 12-04-2020 Podemos falar das consequências económicas e sociais, psicológicas, culturais e comportamentais, daquilo por que estamos a passar. Mas tem de se começar pelo que vai mudar na política. Esta regressa sob formas inesperadas

Resistir ao Daesh em Moçambique 05-04-2020 Muitos não esperariam que, depois de expulso do seu “califado territorial” na ex-Síria e no Iraque, o Daesh viesse a reconstituir-se em Moçambique, com Pemba, Mocimboa, Quissanga e Palma a fazerem o papel de Mossul, Raqqa, Dabiq, Idlib e Alepo. Que monstro é este?

A primavera da Praga 29-03-2020 Entramos na primavera entre dois cenários mundiais sobre a covid-19 (a doença) e o respetivo SARS-CoV-2 (o vírus). O melhor e o pior possível. Que ninguém se assuste. Que ninguém se tranquilize

Nós, passageiros do Titanic 22-03-2020 Ao mesmo tempo que vivemos a catástrofe, temos de a conhecer, interpretar e travar. Mas será possível, antes do pior? Eis o significado de “luta contra o tempo”. Cada minuto representa uma vida

O teste negro 15-03-2020 O cavaleiro joga xadrez com a Morte. Recordam-se pestes negras passadas, que nos dizimaram e transformaram. Alguns perguntam se, com o vírus, acaba a vida comunitária. Em direto, eis o reality show “O que é ser humano?”

“Estado social”? Não brinquemos 08-03-2020 PS e PSD, suas extensões e intenções, governam-nos desde 1974. Mas o “estado social” português, aparentemente um gigante assistencial, nascido desse “centrão”, é afinal um anão doente. Só esperamos que uma epidemia não agrave as suas carências

A sós com os racismos 01-03-2020 “A raça humana é uma semana do trabalho de Deus.” Cantava Gilberto Gil. A cor da pele não pode ignorar que somos essencialmente uma só raça, que morre por inteiro ao primeiro coronavírus que surgir. Mas há quem queira fazer uma guerra com isto

O pesadelo do senhor Silva 23-02-2020 A família preparava-se para jantar nessa noite fria da capital. Recebia não o filho pródigo, mas o filho prodígio. A seguir à alegria veio a tempestade. Como tantos portugueses, mergulhava na matança em curso

Partidos e achados 16-02-2020 Há boatos que correm, há rumores que andam. Sobre as verdadeiras-falsas candidaturas presidenciais, sobre o estado clínico dos partidos, sobre as crises que nos podem transformar. “Ninguém sabe que coisa quer.” Ou sabe?

Europa pós-Brexit: instruções de uso 09-02-2020 “Um dia fraco outro forte, um dia a menos para a morte”, cantava Sérgio Godinho. Como serão os dias da Europa, depois da saída britânica? E será que houve mesmo uma saída, ou só a certificação notarial de uma velha diferença?

Direita, esquerda, e Angola 02-02-2020 Esquerdas e direitas portuguesas tiveram sempre posições paradoxais sobre o estado angolano, quando este era marxista-leninista-estalinista, e quando se converteu, de um dia para o outro, ao capitalismo e aos negócios. Há muitos interessados em não lembrar essa história

O que se passa 26-01-2020 De uma área sensível da governação à novela do Livre, da votação orçamental à clarificação do PSD, de possíveis coligações a decisões desastrosas, eis um caderno de notas sobre o nosso presente

O orçamento visto de fora 19-01-2020 O que pensam os nossos parceiros internacionais do projeto de conta geral do Estado, recentemente aprovado na AR? Espelha-se aqui, com algum detalhe, um documento significativo, e pouco conhecido, sobre essa visão exterior

Sangue por sangue? 12-01-2020 Quais os factos por trás da nova tensão no Golfo e no mundo, em torno dos EUA e do Irão? E, para além do provado e do presumido, que juízos morais se podem fazer sobre a batalha?

Os filhos do Homem 05-01-2020 Peguei nele [neto] para voltar a pensar sobre a vida, os seus sentidos. Tomem isto como um desabafo de quem julgou reencontrar o fio à meada