ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Na primavera de 2011, filmei um episódio do Sociedade das Nações em Beirute.Conhecia bem esta cidade magnífica de 2 milhões de habitantes, aumentados por centenas de milhares de refugiados, como no campo de Mar Elias, mesmo ao pé do quartel-general do exército, 6 km a sul do porto hoje pulverizado.Para além de negociar uma entrada arriscada na Síria (onde começava a guerra civil), tinha ido ao Líbano entrevistar Alastair Crooke, diplomata e ex-agente do MI6 britânico, diretor do Conflicts Forum, um instituto dedicado a sentar inimigos à mesma mesa.