Os mal vestidos

Ninguém sabia o que fazia naquela tarde. Os 27 graus que o termómetro da farmácia exibia não cantavam no mesmo tom do céu – esbranquiçado, outonal, enjoativo e capaz de me mexer com o ouvido interno (ou seria da idade?). A caminho de uma consulta (era da idade, definitivamente), eu estava com tempo para apreciar a moda nas ruas.