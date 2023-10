A Guerra dos Mundos, hoje

O desafio de compreender a ideia de simulacro e simulação, quando o filósofo francês Jean Baudrillard, a apresentou, no início dos anos de 1980, era menor do que o desafio em compreender a simulação do real em que vivemos. Quando, há 85 anos, Orson Welles abriu os microfones da rádio para anunciar uma invasão de marcianos não contou com a possibilidade de nem todos ouvirem a emissão desde o seu início, quando informou tratar-se de uma adaptação de um livro de ficção, nem com a iliteracia da generalidade da população. É assim que nos encontramos, num permanente jogo que simula sem concretizar, uma banalização da superficialidade que não permite entender o que está além do simulacro e da simulação, numa iliteracia que galopa lado a lado com a emergência da urgência em participar, e fazer parte, sem equivalente na história da nossa sociedade. Neste contexto amplamente descontextualizado, falta-nos quem lidere o processo social, construído em cima de fracas fundações e organizado em torno dessa ausência de referências concretas.