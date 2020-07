A liderança do futuro e do agora

O estilo de Liderança que se previa para o futuro está a acontecer agora. A situação pandémica que enfrentamos acelerou processos, decisões, metodologias. Acelerou a reinvenção de pessoas e de empresas, e por isso gosto de dizer que a Liderança do futuro é de facto a Liderança de agora.Os Líderes das empresas, das equipas, das pessoas, de todos nós, tiveram de olhar para dentro deles mesmos, e quem sabe, lidar com inseguranças e medos pela primeira vez. Uns tiveram tempo para isso, e outros foram colocados à prova de uma forma como nunca tinham sido. Tudo isto obrigou o Líder a olhar para dentro, a analisar, a questionar, a decidir. Fez parte (e ainda faz) do processo de crescimento e de criação da Liderança do Futuro.O que significa então "Liderança do futuro e do agora"? Significa acima de tudo tomar consciência de que tudo mudou no que diz respeito ao factor humano. Desde equipas e empresas inteiras em layoff, passando pelo trabalho hercúleo de outras equipas a garantir umaentrega que se estimava ser realizada pelo dobro dos colaboradores (em tempos "normais), que nunca voltarão).As pessoas, equipas e empresas que ficaram em layoff estão neste momento bastante desmotivadas, desconfortáveis (no pior sentido da palavra, devido à incerteza do futuro), sem energia, sem criatividade, sem ideias. E por isso apelo aos Líderes que possam ler este meuartigo: falem com os vossos colaboradores, escutem (existem vários princípios que nos ajudam a recordar: dois ouvidos e uma boca; regra dos 80 -20, já ouviu falar?), estejam presentes não só para exigir, mas também para acalmar medos e incertezas. Não sabemos como será o futuro, mas sabemos que uma equipa unida vale muito, e pode muito bem recuperar dos tempos mais desafiantes que todos enfrentamos.Outro princípio que defendo para a liderança do futuro: dar o exemplo. Seja aquele Líder que pede, que exige, mas que mostra o caminho e a visão. Aquele Líder que pergunta "em que te posso ajudar?" sempre que sabe que está a pedir algo mais exigente. Esse líder inspiracolaboradores, mas também gere muito bem a liderança no âmbito pessoal e familiar. Já experimentou fazer esta pergunta lá em casa? Recordo: em que te posso ajudar? Acredito (e sei) que fará milagres.E por fim, alertar para as perguntas. Seja um Líder Coach, um Líder que não dá o peixe aos seus colaboradores, mas dá sim a cana e os ensinamentos para eles conseguirem pescar sozinhos. Um Líder Coach preocupa-se com o crescimento e desenvolvimento das suas pessoas, e por isso faz-lhes perguntas. É certo que esta técnica de liderança demora mais tempo, mas também é certo que ganhamos todos ao investirmos num crescimento sustentado e sólido.Fica o desafio: A liderança do futuro está a acontecer agora, nas nossas casas, os nossos empregos, nas nossas empresas. Que Líder decidimos ser já hoje?