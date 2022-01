O Barulho dos inocentes

7 de Janeiro de 2022: dia de festa.



Dia de festejar a liberdade e cantar vitória. Fruto de trabalho sério e resiliente, dia da conquista de ouvir o nome de alguém, arguido durante 36 meses num processo crime, com o correspondente eco da justa palavra absolvição.



Fez-se justiça. Uma justiça que se impunha desde início e que foi esmagada, durante 1094 dias, por uma acusação pesadíssima pela prática de 5 crimes, e infundada, a que correspondeu, do lado do arguido, uma inacreditável privação da liberdade por 30 meses, acompanhada por um sentimento de permanente desespero e revolta pela injustiça de que foi alvo (em inquérito primeiro, e posteriormente em instrução, com uma decisão de pronúncia leviana) e do lado do advogado, uma vontade férrea de levar a bom porto a missão de demonstração da inocência do seu cliente.