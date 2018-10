Com Mariana Alvim, Pedro Fernandes e Nilton no estúdio da RFM: como chegar a milhões de ouvintes

Com Nuno Markl, Vasco Palmeirim e Ricardo Araújo Pereira no estúdio da Comercial: muita brincadeira

Capa n.º 754

A jornanalista Maria Espírito Santo esteve em silêncio enquanto as equipas da Rádio Comercial e da RFM seguiam a sua animada rotina das manhãs – e foi uma experiência muito divertida. O mais engraçado, para ela, foi perceber que quando a luz vermelha se apaga, ou seja, quando não estão no ar, as conversas e as interacções são muito semelhantes. Aquilo que não ouvimos, enquanto passa publicidade ou são lidos os noticiários, é igual ao que ouvimos. Também percebeu que a estratégia é mesmo essa: os animadores das manhãs, o prime time da rádio, serem eles mesmos, numa atmosfera de descontracção total – ou seja, uma mistura de piadas, conversas e nonsense.É nessa atmosfera que vão acompanhando os comentários nas redes sociais e seguindo com profissionalismo o plano de anúncios da manhã. A nossa jornalista percebeu que nenhum dos animadores ou directores de programa diz o nome da outra rádio (Renascença ou Comercial não existe, a palavra usada, de um e de outro lado, é sempre a mesma: "concorrência"). Há outras coisas em comum a todos, mais concretas, além da boa -disposição e do profissionalismo: nenhum se consegue habituar à violência de acordar às 5h30 ou 6h. Como é que se supera esse momento?Para o artigo sobre a polémica do que dizem os manuais de História dos liceus portugueses sobre os Descobrimentos, a editora Maria Henrique Espada andou a pedir livros a toda a redacção e acabou a avaliar oito. Leu-os e acabou por ser surpreendida quando percebeu que as recomendações saídas de uma comissão do Conselho da Europa a defender uma reavaliação desses manuais se baseavam mais em recomendações de especialistas do que na análise dos livros propriamente ditos. O professor Paulo Guinote, que em tempos foi autor de manuais e é um especialista em Educação, arriscou que os autores da "recomendação" não deviam ter olhado para os livros. E tinha toda a razão, como pode comprovar. Falaram sem ler.Já terá nas suas mãos o primeiro volume dos três em que dividimos o livro Gomorra, de Roberto Saviano. Os outros serão distribuídos, também grátis, com as nossas próximas duas revistas. Escrito em 2006, Gomorra tornou-se um bestseller, um fenómeno – e uma maldição para o autor, que desde então vive sob protecção policial permanente, ameaçado de morte. Mergulhe esta semana num universo bizarro em que o crime é o estado natural das coisas.