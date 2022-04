Pode estar a caminho um spin-off de 'Stranger Things'

Depois do anúncio da temporada final ao quinto capítulo e do lançamento do trailer da 4.ª temporada, que será dividida em dois volumes e que tem como centro da trama o combate no Upside Down, os criadores de Stranger Things destaparam o véu sobre o que esperar para o futuro e confirmaram que já há spin-offs [termo utilizado para designar aquilo que foi derivado de algo já desenvolvido ou pesquisado anteriormente] em andamento.