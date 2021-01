Os sete episódios da terceira temporada do The Wine Show foram filmados exclusivamente no nosso país e carregam diferentes sabores, aromas e tradições dos vinhos nacionais de norte a sul, com passagem por Madeira e Açores. A aventura é acompanhada pelos apresentadores Matthew Goode, Matthew Rhys e James Purefoy, cobertos pela sabedoria dos especialistas em vinhos Joe Fattorini e Charlotte Wilde e por Jaega Wise, uma produtora de cerveja britânica. Estreada a 2 de janeiro no canal 24 Kitchen, a temporada tem ainda convidados, como o ator Dominic West, o McNulty de The Wire, e o escritor Noah Solloway, de The Affair.Ao telefone, o sempre entusiasta Joe Fattorini começa por explicar que sempre que começa a rodagem de uma nova temporada lê muito sobre a história dos sítios que vai visitar: "Aprendi muito sobre a influência global que Portugal teve e o impacto extraordinário na cultura de certos países." Mas vamos aos vinhos: "Há uma diversidade extraordinária. Há uns mais atlânticos e outros mais próximos do estilo italiano. À volta de Setúbal estão a fazer vinhos muito interessantes."Ao longo da conversa, há ideias recorrentes, das histórias ligadas ao vinho da Madeira, famoso em Inglaterra e nos Estados Unidos, e muito fascínio pela diversidade. Especialista na matéria - e muito viajado -, Fattorini vai deixando dicas sobre modos de popularizar os vinhos nacionais no estrangeiro: "Por exemplo, o vinho verde. Muitos restaurantes gostavam de o ter na carta, mas queixam-se das garrafas altas, que não cabem nos frigoríficos."Além disso, é preciso uma narrativa: "Para muitas pessoas, o vinho português não tem significado. Precisam de conhecer o País, mas também a sua comida e os vinhos, e levarem essa memória para casa, com histórias que possam ser revividas à mesa."