Bo Burnham disponibiliza 63 minutos de cenas cortadas de 'Inside'

O vídeo, intitulado 'The Inside Outtakes', foi disponibilizado na tarde de segunda feira pelo comediante na sua página de Youtube.

Um ano depois de Inside, o especial de comédia produzido pelo norte-americano Bo Burnham durante o período de confinamento devido à pandemia de Covid-19, surge agora um conjunto de imagens não aproveitadas do especial da Netflix. The Inside Outtakes tem pouco mais de 63 minutos e foi disponibilizado no canal de Youtube de Burnham.