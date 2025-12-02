Almeno Gonçalves - o ator que começou no festival da igreja

Ator e encenador, minhoto de Braga, apaixonado pelo teatro, fez cinema e atingiu a maior popularidade na televisão. Morreu aos 66 anos, vítima de cancro.

Almeno Gonçalves nasceu em Braga, em 1959, e teve uma infância com direito a festas de aldeia, jogos de futebol na rua, missa e catequese ao domingo, espetáculos amadores e uma família unida. O conservadorismo do pai, militar de carreira, foi uma marca desses tempos, mas o ator e encenador confessou, em entrevista à SIC, em 2020, que o irmão e a irmã (ambos mais velhos) terão sentido a exigência mais de perto. Da mãe, Almeno guardava os afetos, o amor e a emoção que sentiam sempre que se falavam ao telefone.

O gosto pelo teatro sentiu-se cedo, quando dava corpo a sketches humorísticos no festival de variedades da igreja. Até aos 14 anos, teve uma influência decisiva a acompanhá-lo – o avô. Almeno fugia para a aldeia sempre que podia, nas férias, para estar com o homem de quem apreendeu “o sentimento de liberdade”. Em miúdo, invadia as hortas em busca das couves mais altas, para fazer sticks de hóquei em patins, mas o desporto ficou por aí, tirando a devoção ao Benfica, que sempre o acompanhou.

Nos tempos de liceu e de universidade, ajudou a fundar vários grupos de teatro, como o Teatro Universitário de Minho. E, depois, apareceu Lisboa. “Quando comecei na representação, não sabia nada disto, estava virgem”, declarou. A estreia profissional aconteceu no Teatro da Comuna, sob a direção de João Mota. Peças como Um Elétrico Chamado Desejo e Má Sorte Ter Sido Puta, na década de 1990, foram as rampas de lançamento. Seguiu-se a televisão, com oito anos a fazer parte do campeão de audiências Malucos do Riso, na SIC. Em Carnaxide, ainda participou em Camilo e Filho, Médico de Família e Jornalistas.

Depois, vieram as telenovelas, quase todas elas em horário nobre, na TVI - Jardins Proibidos, Olhos de Água, Filga do Mar, Morangos com Açúcar, A Outra, Equador e Mar de Paixão, todas elas ebtre 2000 e 2010.

Também esteve em destaque na RTP, com várias participações ao longo dos anos: de Duarte e Companhia em 1988 a Bem-vindos a Beirais (2013) e Vento Norte (2021).

Almeno Gonçalves era casado com a atriz Patrícia Pinheiro. Era pai de Francisca, fruto de um primeiro casamento, com a também atriz Rita Salema. Tinha 66 anos e encontrava-se internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde morreu a 27 de novembro.