Ponte de Lima apresenta arroz de sarrabulho como Especialidade Tradicional Garantida

A receita do arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima remonta ao século XVII.

A Câmara de Ponte de Lima vai atribuir, sexta-feira, a certificação aos primeiros restaurantes qualificados para servir arroz de sarrabulho como Especialidade Tradicional Garantida (ETG), foi revelado esta terça-feira.

Contactado pela agência Lusa, a propósito da apresentação pública da Qualificação do Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima como ETG, o responsável técnico do processo de certificação, Nuno Brito, explicou que as placas de certificação vão ser atribuídas a 14 restaurantes.

Nuno Brito, que é também professor coordenador das áreas da segurança alimentar e animal na Escola Superior Agrária (ESA) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), referiu que o processo de certificação ficou concluído em 2024 na sequência da classificação pela União Europeia (UE) do Arroz de Sarrabulho de Ponte de Lima como ETG.

"Em 2025 foi realizado todo o trabalho de qualificação dos restaurantes. Foi preciso auditar restaurantes para nos assegurarmos de que cumpriam todas as normas e se estavam a confecionar o arroz de sarrabulho segundo o método da ETG", especificou.

A classificação do prato foi iniciada em 2007, sendo que o caderno de especificação do 'ex-líbris' da gastronomia do concelho foi entregue em outubro de 2022.

Anteriormente à Lusa, Nuno Brito sublinhou que a receita do arroz de sarrabulho à moda de Ponte de Lima "é muito antiga, confecionada nos solares e nas casas de lavoura no século XVII, e que no século XIX passou a integrar os menus da restauração do concelho".

Segundo informação que consta na página oficial da Confraria Gastronómica do Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima na Internet, Clara Penha (1836--1924) é considerada a pioneira da restauração contemporânea de Ponte de Lima e a grande referência da origem deste arroz.

No início do século XX, pela intervenção de Clara Penha, dona de uma pensão de Ponte de Lima, o sarrabulho passou a ser servido nos mais diversos restaurantes da Ribeira Lima.

O que faz a diferença do prato "é a receita e a origem dos produtos utilizados, como o porco, desde a sua origem à forma como é criado".

Para a autarquia, trata-se do "primeiro grande passo, a nível internacional, para a afirmação do Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima como Património Gastronómico e para a valorização dos produtos locais no contexto do ecossistema turístico local, regional e comunitário, passando pela sua ligação aos vinhos verdes do concelho".