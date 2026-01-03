Sábado – Pense por si

Espécie "em perigo": Jardim Zoológico de Lisboa dá as boas-vindas a chimpanzé bebé

Filho de Gabi e neto de Gugu, ambas nascidas no parque, o pequeno primata marca a terceira geração desta família e foi apresentado como uma 'prenda de Natal' especial.

03 de janeiro de 2026 às 15:10
Jardim Zoológico de Lisboa dá as boas-vindas a um chimpanzé bebé

O Jardim Zoológico de Lisboa tem um novo bebé a chamar atenções nesta quadra natalícia. Nasceu uma cria de chimpanzé a 30 de novembro e o Zoo apresentou-a como uma verdadeira prenda de Natal para visitantes e equipa. O anúncio confirma que o pequeno chimpanzé, com cerca de 2 quilos à nascença, está bem e pode ser observado junto da mãe no espaço dos primatas.

