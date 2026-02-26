Rita Salema adota patudo resgatado pelo IRA. Conheça o Baguette, o novo 'filhote' da atriz

Sábado – Pense por si

A atriz mostrou-se muito feliz com a chegada do novo elemento da família, num vídeo partilhado na sua página de Instagram.

SÁBADO 26 de fevereiro de 2026 às 08:09
A família animal de Rita Salema acabou de aumentar. A atriz acabou de adotar o patudo Baguette de 11 anos, que foi resgatado pelo grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA), que se junta assim ao basset hound da família.

