Tem um projeto amigo dos animais? Estão abertas as candidaturas ao Pet Friendly Award

O Pet Friendly Award distingue projetos, marcas e estabelecimentos que se destacam pela qualidade das suas práticas no universo dos animais de companhia.

Estão abertas as candidaturas ao Pet Friendly Award! Saiba como pode submeter a sua

Estão abertas as candidaturas ao Pet Friendly Award! Saiba como pode submeter a sua

Já estão abertas as candidaturas ao Pet Friendly Award, uma distinção nacional que pretende reconhecer e valorizar marcas, serviços e estabelecimentos que se destacam por promover o bem-estar animal e por adotar práticas verdadeiramente amigas dos animais em Portugal.

Promovido pela Petfeelings, o prémio surge num contexto em que os animais de companhia assumem cada vez mais um papel central nas famílias portuguesas e em que cresce a procura por espaços, produtos e serviços adaptados às suas necessidades. Mais do que um selo simbólico, o Pet Friendly Award quer afirmar-se como uma referência de confiança no mercado, distinguindo quem vai além da simples aceitação de animais e aposta em soluções pensadas para o seu conforto e segurança.

O processo de candidatura decorre através de um formulário online disponível no site oficial do projeto e está aberto a diferentes tipos de entidades ligadas ao universo pet. Entre as categorias elegíveis encontram-se produtos (alimentação, higiene, saúde, tecnologia e acessórios), serviços, incluindo clínicas veterinárias, pet sitters, groomers ou treinadores, e ainda estabelecimentos, como hotéis, restaurantes e espaços turísticos que recebem animais de companhia.

Saiba mais no site do Pets and Company