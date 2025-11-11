Será que o seu pet tem um ambiente estimulante? Descubra como proporcionar o melhor ao seu animal

Hamsters

Rodas seguras e de tamanho adequado são essenciais para o seu hamster gastar energia. Túneis e esconderijos também são um bom investimento para roedores, já que aliam a exploração ao refúgio. Se a gaiola ou terrário tiver espaço, aposte em caixas com substrato profundo para que os seus pets possam escavar e libertar o espírito selvagem.

Répteis

Um terrário pode ser um verdadeiro parque temático para répteis. Troncos, pedras e plantas criam um cenário cheio de recantos para explorar, a mistura de pontos de calor e zonas de sombra garante o equilíbrio perfeito entre relaxar e aquecer. Já os esconderijos espalhados dão aquela sensação de segurança essencial e, para apimentar a rotina, nada como insetos vivos a despertar o instinto de caça e transformar a hora da refeição numa aventura.

Aves

Para as aves, cada dia pode ser um festival de descobertas! Uma gaiola ampla cheia de poleiros de diferentes texturas e espessuras para treinar as patinhas, brinquedos como cordas, espelhos e sinos que mudam regularmente para não perder a graça, sementes escondidas em papel ou dentro de objetos para despertar o talento de explorador, e, claro, aqueles momentos mágicos de voo livre num espaço seguro, vão deixar a sua ave muito feliz.

Quanto mais rico e desafiante for o ambiente, mais vemos os nossos companheiros a expressar comportamentos naturais, a viver com menos stress e a partilhar connosco momentos de pura felicidade e ternura.