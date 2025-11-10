A história que fez parar os crentes de Torres Vedras. Padre surpreendido com prenda inesperada dos seus acólitos

Durante a missa, o sacerdote recebeu um presente diferente: uma ovelha, oferecida pelo grupo de acólitos de Torres Vedras.

Padre de Torres Vedras foi surpreendido no aniversário... com uma ovelha

No dia do seu aniversário, um sacerdote de Torre Vedras recebeu uma prenda diferente. Aos 74 anos, o padre Álvaro Bizarro ganhou aquilo que poucos podem dizer que já desembrulharam: uma ovelha chamada Gracinda, oferecida em plena missa, pelos seus acólitos.

A cena, que parecia saída de um filme de comédia, apanhou muitos fiéis de surpresa. Depois da Eucaristia, o grupo de acólitos entrou com o animal, já batizado, e entregou-o ao sacerdote entre risos, aplausos e telemóveis erguidos para registar o momento.

