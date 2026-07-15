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Rodeada de lémures, rainha Camilla de Inglaterra volta a mostrar o seu amor pelos animais

Durante a visita ao Plumpton College, em East Sussex, a monarca conheceu os novos habitantes de um recinto muito especial.

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Rodeada de lémures, rainha Camilla de Inglaterra volta a mostrar o seu amor pelos animais
SÁBADO 15 de julho de 2026 às 10:53
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Rodeada de lémures, Rainha Camilla volta a mostrar o seu amor pelos animais
Rodeada de lémures, Rainha Camilla volta a mostrar o seu amor pelos animais The Argus

A rainha Camilla de Inglaterra voltou a ter um momento que fez as delícias dos amantes de animais. Durante a visita ao Plumpton College, em East Sussex, a monarca conheceu os novos lémures da instituição, numa paragem que rapidamente se destacou entre as celebrações do centenário daquele estabelecimento de ensino britânico.

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Tópicos lémures East Sussex
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