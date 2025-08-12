Sente-se observado pelo seu patudo, que não tira os olhos de si? Saiba as razões que levam os cães a estarem tão atentos

Não larga o seu olhar e observa-o a toda a hora. Explicamos o que está por trás deste comportamento!

Cão observa dono, procurando interação e lendo o seu estado de espírito

Se é dono de um cão, sabe bem que há momentos em que sente que tem uma sombra atrás de si. Está no sofá e, do nada, começa a sentir-se observado. Eis se não quando olha para o patudo, que está focadíssimo em si.

Mas porque é que isto acontece? Nós explicamos.

