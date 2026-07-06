Fotógrafo de vida selvagem descobre gato que todos pensavam que não existia na Líbia

O vídeo foi publicado no YouTube em 2017 e só agora foi considerado válido pela comunidade científica, após outros relatos de avistamentos no país.

Em 2017, o fotógrafo de vida selvagem Mohammed Almuntasir publicou um vídeo de 19 segundos no YouTube, mas não deu muita importância ao pequeno felino de pelagem clara que estava a cavar uma cova na areia, nas remotas dunas do sudoeste da Líbia. Mas na verdade o que tinha captado era mais valioso do que pensava. Tratava-se da primeira prova concreta de que o gato-das-areias (Felis margarita), o único felídeo do mundo adaptado às condições do verdadeiro deserto, existia no país.

Inicialmente a comunidade científica não o levou a sério e recusou-se a acreditar que o registo tinha sido feito na Líbia. "Todos negaram, mas eu continuei a insistir que o gato está aqui, em vários sítios; um deles ficava a apenas 70 km de Zintan, onde moro", contou Mohammed ao The Guardian.

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