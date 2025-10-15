Sábado – Pense por si

Eeyore, o herói de quatro patas que guiou a polícia até “à avó”

Aconteceu na Flórida, EUA, quando a idosa caiu durante um passeio.

SÁBADO 15 de outubro de 2025 às 17:57
Nem todos os heróis usam capa. Este usa coleira e chama-se Eeyore. Imagens de bodycam divulgadas pelo Gabinete do Xerife do Condado de Okaloosa, na Florida (EUA), mostram o momento em que este cão inteligente conduziu uma agente até uma idosa que tinha caído no passeio. A mulher, de 86 anos, apresentou-se com ternura como “a avó do Eeyore”, e a cena que se seguiu foi de puro alívio: “Oh, Eeyore, és um bom menino. A avó ama-te”, ouviu-se quando foi encontrada.

