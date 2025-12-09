Sábado – Pense por si

Pets

O tão esperado reencontro! Nuno Markl partilha foto em cadeira de rodas e com as suas cadelinhas

O humorista partilhou uma foto com as suas cadelas Flor e Chiclete e os fãs não ficaram indiferentes.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
09 de dezembro de 2025 às 09:11
De volta a casa! Nuno Markl partilha foto com as suas 'meninas'
De volta a casa! Nuno Markl partilha foto com as suas "meninas"

Nuno Markl voltou a dar notícias aos seguidores através de uma publicação no Instagram onde surge ao lado das suas duas cadelas, Chiclete e Flor.  Na legenda da fotografia, o humorista escreve: "O meu jejum de instagram vai continuar, mas queria só melhorar a vossa tarde com estas fotos da minha bela tarde. A escalada continua. É íngreme, mas não faz mal. Até breve e obrigado pelo apoio!"

Leia mais no .

Tópicos Fotografia Crime lei e justiça Nuno Markl
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

O tão esperado reencontro! Nuno Markl partilha foto em cadeira de rodas e com as suas cadelinhas