Jovem emociona-se ao falar da cadela e é alvo de risos em plena televisão. Manuel Luís Goucha defende-o em direto

Um concorrente do ‘Funtástico’ emocionou-se ao recordar a cadela de 18 anos, que faleceu em julho.

10 de dezembro de 2025 às 10:00
O programa "Funtástico", da TVI, viveu no último domingo um momento de grande emoção quando o concorrente Vasco Andrade se desfez em lágrimas após a sua atuação. Questionado por Manuel Luís Goucha sobre o motivo daquela emoção, o jovem explicou que a canção o fazia lembrar a sua cadela Mia, que tinha morrido em julho, aos 18 anos, e que o acompanhava desde que se lembra.

