Quem é a cadela Chiclete que parece ter pressentido o AVC do dono, Nuno Markl?

Horas antes de sofrer um Acidente Vascular Cerebral, Nuno Markl publicou uma fotografia em que surgia no sofá, com a sua cadela Chiclete.

24 de novembro de 2025 às 10:51
Horas antes de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), Nuno Markl partilhou nas redes sociais uma fotografia em que aparecia com a sua cadela Chiclete, deitada no seu peito e que não saía de perto do tutor. E depois de se saber do internamento do humorista, muitos seguidores olharam para essas imagens como um sinal de que o animal teria pressentido o que estava prestes a acontecer.

