Cães pequenos, grandes desafios. 6 problemas de saúde a ter em conta nos patudos de porte pequeno

Cães pequenos cabem em qualquer casa, vão bem em apartamento, são fáceis de pegar ao colo e costumam arrancar suspiros por onde passam. Mas por trás do tamanho mini há um conjunto de desafios de saúde muito próprios que muitas vezes passam despercebidos. Neste artigo, reunimos 6 grandes desafios de saúde dos cães de porte pequeno e o que pode fazer para mantê-los felizes, ativos e saudáveis durante muitos anos.

Problemas dentários

Bocas pequenas significam dentes muito juntos e isso faz com que o tártaro se acumule rapidamente na boca do patudo, levando a vários problemas como mau hálito, gengivite, dor, perda de dentes até doenças no coração e rins. Como pode prevenir? Escove regularmente os dentes do seu cão com escova e pasta próprias, ofereça snacks e ração dentária e, se ficar muito grave, marque uma limpeza oral no veterinário.

