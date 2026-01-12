Sábado – Pense por si

Pets

Devemos falar com os nossos patudos como se fossem humanos? Saiba o que diz a ciência sobre isso

Quase todos nós falamos com os nossos animais como se fossem pessoas. Mas será que isto faz algum sentido para cães e gatos?

Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
12 de janeiro de 2026 às 09:49
Cães e gatos: será que entendem a nossa linguagem?
Cães e gatos: será que entendem a nossa linguagem?

Se vive com um cão ou um gato, é provável que já tenha dito coisas do género "Então, como correu o teu dia?" ou "Desculpa, a mãe ficou muito tempo fora". E depois vem a dúvida: será que faz sentido falar com os animais como se fossem pessoas ou não? A ciência tem respondido, aos poucos, e a realidade é mais interessante do que "sim" ou "não".

Leia mais em .

Tópicos Ciência Cães grandes Cães Ciência e tecnologia
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Devemos falar com os nossos patudos como se fossem humanos? Saiba o que diz a ciência sobre isso